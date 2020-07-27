С популярного курорта Вьетнама из-за вспышки COVID-19 эвакуируют 80 тысяч человек
Во Вьетнаме, на территории которого уже больше трех месяцев не выявлялось ни одного случая передачи коронавирусной инфекции внутри страны, началась новая вспышка COVID-19. В связи с этим из приморского города Дананг, где выявлены три случая заражения, эвакуируют 80 тысяч человек.
Власти страны отмечают, что все пациенты не покидали пределов Вьетнама, а значит, очаг находится на его территории и должен был появиться в начале июля.
Добавлю, власти ввели в Дананге строгие меры социального дистанцирования и организуют эвакуацию 80 тысяч находящихся в городе туристов, в основном граждан Вьетнама.
Ранее сообщалось, что новый тип коронавируса стал причиной вспышки инфекции во вьетнамском городе Дананге и ближайших провинциях. В сообщениях правительства восточноазиатской страны отмечается, что новый штамм агрессивнее и опаснее ранее известных. Он быстро размножается, и зараженные им люди скорее оказываются в тяжелом состоянии.
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