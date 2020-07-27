С популярного курорта Вьетнама из-за вспышки COVID-19 эвакуируют 80 тысяч человек

Во Вьетнаме, на территории которого уже больше трех месяцев не выявлялось ни одного случая передачи коронавирусной инфекции внутри страны, началась новая вспышка COVID-19. В связи с этим из приморского города Дананг, где выявлены три случая заражения, эвакуируют 80 тысяч человек.

Власти страны отмечают, что все пациенты не покидали пределов Вьетнама, а значит, очаг находится на его территории и должен был появиться в начале июля.