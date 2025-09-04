Назван топ-3 самых популярных на радио артистов лета-2025
Самыми популярными исполнителями на российском радио летом 2025 года стали Zivert, Мари Краймбрери и Дима Билан, следует из совместного исследования платформы SonicScout pro и Российского авторского общества (РАО), которое есть в распоряжении НСН.
По итогу лета отечественные артисты заняли 75% позиций в топ-20 главных исполнителей лета и в 3,3 раза обогнали зарубежных коллег по суммарному количеству проигрываний треков.
При этом в топ исполнителей по числу треков в ротации радиостанций вошли David Guetta (134 трека), Artik&Asti (93 трека) и Zivert (81 трек).
Уточняется, что комплексная аналитика музыкальных трендов в радиоэфире с 1 июня по 31 августа 2025 года охватывает свыше 3000 радиопотоков по всей России.
Ранее в сервисе VK Музыка «Радиоточке НСН» сообщили, что главным фаворитом аудитории в возрасте от 14 до 35 лет по итогу лета остается рэпер Macan (Андрей Косолапов). При этом самой популярной песней лета-2025 на этом сервисе стал трек «Наследство» - фит рэпера Icegergert (Георгий Гергерт) с хип-хоп артисткой и из Петербурга Олесей Sky Rae, завирусившийся в рилсах и тиктоках.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Давал ощущение масштаба»: Лисовец назвал Армани символом роскоши и красоты
- Вспышки «холерных бактерий» в Турции опровергли и назвали ерундой
- Зюганов назвал «недостаточным» рост МРОТ в 2026 году
- Назван топ-3 самых популярных на радио артистов лета-2025
- В отрасли не поверили в снижение цен на лосося на фоне роста вылова
- Власти Непала запретили несколько крупных соцсетей
- «Скандалы на пользу»: Как фанбаза Егора Крида спасет кассу триллера «Вниз»
- В Госдуме предложили ввести регулирование стоимости топлива
- Умер модельер Джорджо Армани
- СМИ: Бизнесмен из Бразилии завещал Неймару миллиард долларов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru