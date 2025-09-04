Назван топ-3 самых популярных на радио артистов лета-2025

По итогу лета отечественные артисты заняли 75% позиций в топ-20 главных исполнителей лета и в 3,3 раза обогнали зарубежных коллег по суммарному количеству проигрываний треков.

При этом в топ исполнителей по числу треков в ротации радиостанций вошли David Guetta (134 трека), Artik&Asti (93 трека) и Zivert (81 трек).

Уточняется, что комплексная аналитика музыкальных трендов в радиоэфире с 1 июня по 31 августа 2025 года охватывает свыше 3000 радиопотоков по всей России.

Ранее в сервисе VK Музыка «Радиоточке НСН» сообщили, что главным фаворитом аудитории в возрасте от 14 до 35 лет по итогу лета остается рэпер Macan (Андрей Косолапов). При этом самой популярной песней лета-2025 на этом сервисе стал трек «Наследство» - фит рэпера Icegergert (Георгий Гергерт) с хип-хоп артисткой и из Петербурга Олесей Sky Rae, завирусившийся в рилсах и тиктоках.

