Власти Непала запретили несколько крупных соцсетей
Власти Непала ввели запрет на деятельность в стране нескольких крупных соцсетей, в том числе Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ).
Как сообщает издание Kathmandu Post, речь идёт о платформах, отказавшихся регистрироваться в министерстве связи и информационных технологий. Срок подачи заявок истёк 3 сентября.
Также в список запрещённых в Непале попали Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedIn. При этом в перечень ведомства уже внесены TikTok, Viber, Witk, Nimbuzz и Popo Live, а Telegram и Global Diary ожидают одобрения своих заявок.
В Коммунистической партии Непала раскритиковали решение властей о блокировке, указав, что это может привести к хаосу в стране.
Ранее заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев заявил, что в России могу заблокировать приложение для видеозвонков FaceTime, сообщает RT.
