Власти Непала запретили несколько крупных соцсетей

Как сообщает издание Kathmandu Post, речь идёт о платформах, отказавшихся регистрироваться в министерстве связи и информационных технологий. Срок подачи заявок истёк 3 сентября.

Также в список запрещённых в Непале попали Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedIn. При этом в перечень ведомства уже внесены TikTok, Viber, Witk, Nimbuzz и Popo Live, а Telegram и Global Diary ожидают одобрения своих заявок.

В Коммунистической партии Непала раскритиковали решение властей о блокировке, указав, что это может привести к хаосу в стране.

Ранее заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев заявил, что в России могу заблокировать приложение для видеозвонков FaceTime, сообщает RT.

