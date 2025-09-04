«Давал ощущение масштаба»: Лисовец назвал Армани символом роскоши и красоты
Итальянский модельер Джорджо Армани был для многих символом роскоши и красоты. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец.
По его словам, Армани - это также «стабильность, красота, брутальность и статусность», особенно для взрослого поколения.
Также Лисовец назвал итальянского модельера представителем старой школы, «которая от нас постепенно уходит».
«Он великий...он давал ощущение масштаба... это очень грустно, что такие имена нас покидают», — заключил эксперт.
Ранее в Armani Group заявили, что Джорджо Армани «мирно скончался в окружении близких» 4 сентября. Модельеру был 91 год, сообщает RT.
