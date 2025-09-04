«Давал ощущение масштаба»: Лисовец назвал Армани символом роскоши и красоты

По его словам, Армани - это также «стабильность, красота, брутальность и статусность», особенно для взрослого поколения.

Также Лисовец назвал итальянского модельера представителем старой школы, «которая от нас постепенно уходит».

«Он великий...он давал ощущение масштаба... это очень грустно, что такие имена нас покидают», — заключил эксперт.

Ранее в Armani Group заявили, что Джорджо Армани «мирно скончался в окружении близких» 4 сентября. Модельеру был 91 год, сообщает RT.

