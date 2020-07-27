Во Вьетнаме обнаружили более опасный коронавирус

Пока есть информация о четырех случаях заражения новым типом вируса. При этом двоих пациентов пришлось подключить к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Специалисты рассматривают два источника появления вируса: от нелегальных мигрантов, или вследствие мутации вируса в одном из госпиталей Дананга.

