Во Вьетнаме обнаружили более опасный коронавирус
Новый тип коронавируса стал причиной вспышки инфекции во вьетнамском городе Дананге и ближайших провинциях. Как передает «Лента.ру» со ссылкой на сообщение правительства восточноазиатской страны, новый штамм агрессивнее и опаснее ранее известных. Он быстро размножается, и зараженные им люди скорее оказываются в тяжелом состоянии.
Пока есть информация о четырех случаях заражения новым типом вируса. При этом двоих пациентов пришлось подключить к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Специалисты рассматривают два источника появления вируса: от нелегальных мигрантов, или вследствие мутации вируса в одном из госпиталей Дананга.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
818 тыс.+5 635 / сут.
Умерли
13 354+85 / сут.
Выздоровели
603 тыс.+3 079 / сут.
- В Минпросвещения объявили формат нового учебного года
- В Минфине предложили повысить минимальную цену шампанского
- Экономист назвал сроки деноминации рубля
- Делягин спрогнозировал обострение экономического кризиса в сентябре
- Экономист посоветовал покупать валюту по 68-70 рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru