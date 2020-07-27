Во Вьетнаме обнаружили более опасный коронавирус

Новый тип коронавируса стал причиной вспышки инфекции во вьетнамском городе Дананге и ближайших провинциях. Как передает «Лента.ру» со ссылкой на сообщение правительства восточноазиатской страны, новый штамм агрессивнее и опаснее ранее известных. Он быстро размножается, и зараженные им люди скорее оказываются в тяжелом состоянии.

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Пока есть информация о четырех случаях заражения новым типом вируса. При этом двоих пациентов пришлось подключить к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Специалисты рассматривают два источника появления вируса: от нелегальных мигрантов, или вследствие мутации вируса в одном из госпиталей Дананга.

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ФОТО: pixabay.com
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