Зюганов назвал «недостаточным» рост МРОТ в 2026 году
4 сентября 202517:24
Увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2026 году на 20,7% недостаточно. Об этом журналистам заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов.
Как ранее сообщили в пресс-службе Минтруда России, в следующем году МРОТ вырастет до 27 093 рублей.
«Это не просто не достаточно - это недопустимо. Мы давно объясняли, что должно быть минимум 32 тысячи», - заключил Зюганов.
Ранее депутаты Госдумы подготовили законопроект, предполагающий увеличение МРОТ в 2026 году до 50 тысяч рублей, сообщает «Свободная пресса».
