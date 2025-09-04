Зюганов назвал «недостаточным» рост МРОТ в 2026 году

Увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2026 году на 20,7% недостаточно. Об этом журналистам заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов.

В 90% регионов оклады учителей ниже МРОТ

Как ранее сообщили в пресс-службе Минтруда России, в следующем году МРОТ вырастет до 27 093 рублей.

«Это не просто не достаточно - это недопустимо. Мы давно объясняли, что должно быть минимум 32 тысячи», - заключил Зюганов.

Ранее депутаты Госдумы подготовили законопроект, предполагающий увеличение МРОТ в 2026 году до 50 тысяч рублей, сообщает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:МРОТКПРФГеннадий Зюганов

Горячие новости

Все новости

партнеры