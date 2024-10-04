С понедельника в Москве начнут включать отопление
Отопление в Москве начнут включать с понедельника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что работа проводится поэтапно. В первую очередь тепло подается на объекты соцсферы и в жилые дома. Включение отопления на всех объектах займет несколько дней.
По словам градоначальника, городские системы и тепловые сети полностью готовы к осенне-зимнему периоду. Всего было подготовлено больше 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых многоквартирных домов.
Ранее адвокат, советник по правовым вопросам Московской области, депутат Совета депутатов ГО Подольск Сергей Кудинов в беседе с НСН заявил, что котельные Подольска нуждаются в ремонте, однако в городском бюджете недостаточно средств для решения этой проблемы и исправить ситуацию может только губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- С понедельника в Москве начнут включать отопление
- Суд поместил под домашний арест бизнес-партнера Чекалиных Романа Вишняка
- Посол Ирана: Тегеран не намерен защищать Ливан
- В Праге задержан школьник, угрожавший расправой над одноклассниками
- Польша построит фортификационные сооружения на восточной границе к 2028 году
- На российских стримингах появилась маркировка иноагентов
- В Горловке мирная жительница ранена в результате удара украинского БПЛА
- Полузащитник Головин продлил до 2029 года контракт с «Монако»
- Израиль продолжает воздушные удары по объектам «Хезболлы» в Ливане
- Столтенберг допустил возможность отказа Украины от потерянных территорий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru