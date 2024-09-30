Отопление начали включать в Подмосковье
К подаче отопления в больницы, детсады и школы приступили в ряде городов Московской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.
Вместе с тем в ведомстве отметили, что массово подключать социально значимые объекты к отоплению в регионе начнут днем позже — 1 октября.
Ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин заявил, что российские регионы оказались не готовы к отопительному сезону, так как комплексные проблемы отрасли нельзя решить за один год, зимой неизбежны аварии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru