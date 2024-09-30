Отопление начали включать в Подмосковье

Вместе с тем в ведомстве отметили, что массово подключать социально значимые объекты к отоплению в регионе начнут днем позже — 1 октября.

Ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин заявил, что российские регионы оказались не готовы к отопительному сезону, так как комплексные проблемы отрасли нельзя решить за один год, зимой неизбежны аварии.

