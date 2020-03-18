Памфилова не исключила перенос голосования по Конституции из-за коронавируса
В случае, если ситуация к коронавирусом ухудшится, голосование по поправкам в Конституцию будет перенесено с 22 апреля. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания избирательной комиссии, сообщает RT.
По ее словам, «ни в каких условиях развернутой пандемии никто не собирается проводить голосование». При этом Памфилова отметила, что в России ситуация с коронавирусом намного лучше, чем в ряде других стран.
Кроме того, Памфилова пояснила, почему президент РФ подписан указ о голосовании с датой 22 апреля. Глава ЦИК отметила, что указ не может быть подписан вообще без даты. Она также подчеркнула, что главный приоритет здесь - «здоровье и безопасность россиян», пишет «Газета.ру».
Накануне Владимир Путин подписал указ о том, что день голосования по внесению изменений в Конституцию РФ назначен на 22 апреля.
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