Памфилова не исключила перенос голосования по Конституции из-за коронавируса

По ее словам, «ни в каких условиях развернутой пандемии никто не собирается проводить голосование». При этом Памфилова отметила, что в России ситуация с коронавирусом намного лучше, чем в ряде других стран.

Кроме того, Памфилова пояснила, почему президент РФ подписан указ о голосовании с датой 22 апреля. Глава ЦИК отметила, что указ не может быть подписан вообще без даты. Она также подчеркнула, что главный приоритет здесь - «здоровье и безопасность россиян», пишет «Газета.ру».

Накануне Владимир Путин подписал указ о том, что день голосования по внесению изменений в Конституцию РФ назначен на 22 апреля.







