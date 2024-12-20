С обманутой пенсионеркой связалась прокуратура после ее вопроса Путину

Из-за этого женщина должна двум банкам 1 млн 900 тысяч рублей. Из-за этих кредитов россиянка устроилась на работу уборщицей. О своей проблеме женщина сообщила президенту РФ Владимиру Путину в прямом эфире «Итогов года». На это отреагировала прокуратура, связавшись с пенсионеркой и сообщила, что направит иск в суд и долг с нее спишется. Потерпевшим по уголовному делу станет банк.

Ранее Путин заявил, что мошенники выманили у россиян более 250 миллиардов рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

