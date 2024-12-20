С обманутой пенсионеркой связалась прокуратура после ее вопроса Путину
Прокуратура России поговорила по телефону с пенсионеркой из Казани Еленой Маркеловой, у которой аферисты взломали личный кабинет на портале «Госуслуги», сообщают «Известия».
Из-за этого женщина должна двум банкам 1 млн 900 тысяч рублей. Из-за этих кредитов россиянка устроилась на работу уборщицей. О своей проблеме женщина сообщила президенту РФ Владимиру Путину в прямом эфире «Итогов года». На это отреагировала прокуратура, связавшись с пенсионеркой и сообщила, что направит иск в суд и долг с нее спишется. Потерпевшим по уголовному делу станет банк.
Ранее Путин заявил, что мошенники выманили у россиян более 250 миллиардов рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru