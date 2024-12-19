Путин: Россия не считает целями для ударов на Украине колл-центры с мошенниками

Россия считает своими целями для ударов на Украине оборонные объекты и центры принятия решений, но не колл-центры с мошенниками, заявил президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

При этом президент РФ призвал всех, кому позвонили мошенники, немедленно класть трубку, чтобы избежать обмана.