Путин: Россия не считает целями для ударов на Украине колл-центры с мошенниками

Россия считает своими целями для ударов на Украине оборонные объекты и центры принятия решений, но не колл-центры с мошенниками, заявил президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

При этом президент РФ призвал всех, кому позвонили мошенники, немедленно класть трубку, чтобы избежать обмана.

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Он подчеркнул, что вопрос с мошенниками будет решаться не военным путем, а на местах, с банками РФ.

По его словам, банки научились быстро оформлять кредиты, но они обязаны и проверять платежеспособность граждан перед выдачей кредитов.

Ранее Путин рассказал, что мошенники выманили у россиян более 250 миллиардов рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
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