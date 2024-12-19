Путин: Россия не считает целями для ударов на Украине колл-центры с мошенниками
Россия считает своими целями для ударов на Украине оборонные объекты и центры принятия решений, но не колл-центры с мошенниками, заявил президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
При этом президент РФ призвал всех, кому позвонили мошенники, немедленно класть трубку, чтобы избежать обмана.
Он подчеркнул, что вопрос с мошенниками будет решаться не военным путем, а на местах, с банками РФ.
По его словам, банки научились быстро оформлять кредиты, но они обязаны и проверять платежеспособность граждан перед выдачей кредитов.
Ранее Путин рассказал, что мошенники выманили у россиян более 250 миллиардов рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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