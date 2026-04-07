Telegram остается ключевым каналом коммуникации для российского бизнеса - 97,5% брендов продолжают использовать его для продвижения, следует из исследования агентств «Пиархаб» и Smart Ranking. Также уточняется, что 80% видят за мессенджером будущее нативных интеграций (без маркировки и рекламных призывов). Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила переходный период для рекламы в Telegram о конца 2026 года. Берек отметила, что бренды намерены до последнего оставаться на привычной площадке.

«Конечно, бренды не собираются уходить из Telegram, потому что сейчас законом не запрещено размещать там рекламу. Все будут держаться до последнего, пока нет других площадок. Некуда уходить. Если говорить о монетизации способом размещения рекламных интеграций, отступать уже некуда. Куда уходить, в "Одноклассники"? Мы про них ничего не знаем и никак не можем узнать. Во "ВКонтакте" пока ничего не получается. Единственная площадка, которая, возможно, через время создаст альтернативу, это мессенджер MAX», - допустила она.