Некуда уходить: Почему бренды не откажутся от рекламы в Telegram
Бренды пока не планируют уходить из Telegram, поскольку не видят достойной альтернативы, рассказала НСН Ольга Берек.
В перспективе мессенджер MAX может стать заменой Telegram, однако сегодня у брендов нет альтернативных эффективных площадок для размещения рекламы, заявила в беседе с НСН президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек.
Telegram остается ключевым каналом коммуникации для российского бизнеса - 97,5% брендов продолжают использовать его для продвижения, следует из исследования агентств «Пиархаб» и Smart Ranking. Также уточняется, что 80% видят за мессенджером будущее нативных интеграций (без маркировки и рекламных призывов). Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила переходный период для рекламы в Telegram о конца 2026 года. Берек отметила, что бренды намерены до последнего оставаться на привычной площадке.
«Конечно, бренды не собираются уходить из Telegram, потому что сейчас законом не запрещено размещать там рекламу. Все будут держаться до последнего, пока нет других площадок. Некуда уходить. Если говорить о монетизации способом размещения рекламных интеграций, отступать уже некуда. Куда уходить, в "Одноклассники"? Мы про них ничего не знаем и никак не можем узнать. Во "ВКонтакте" пока ничего не получается. Единственная площадка, которая, возможно, через время создаст альтернативу, это мессенджер MAX», - допустила она.
По словам собеседницы НСН, на данный момент MAX сложно назвать полноценной площадкой для размещения рекламы.
«Сегодня люди заходят в MAX вынужденно. Порог входа авторов в MAX пока выше именно из-за того, что люди изначально приходят не за авторами, а за штрафами, регистрацией на "Госуслугах", получением кодов и так далее. Но, судя по развивающейся инфраструктуре там, внутренняя жизнь очень похожа на Telegram в самом его начале. Вполне возможно, MAX станет постоянно действующим средством связи и размещения контента», - сказала она.
Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко допустил, что действительно популярные блогеры, которые интересны своим подписчикам, не столкнутся с рисками на фоне замедления Telegram, поскольку смогут быстро набрать аудиторию в любой соцсети, напоминает «Радиоточка НСН».
