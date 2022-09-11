С начала выборов более 1,5 млн москвичей приняли участие в ДЭГ

Более 1,5 млн москвичей воспользовались возможностями Дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в столице. Об этом говорится на официальном сайте мэра города.

В Общественном штабе заявили об отсутствии замечаний к работе системы ДЭГ в ходе выборов

«Москвичи могут отдать свой голос онлайн. С начала выборов в электронном голосовании уже приняли участие 1,5 млн человек», - отмечается в официальном сообщении.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве проводится с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы проходят в 125 из 146 муниципальных образований столицы. По данным Общественного штаба, системы работают штатно, а жители города принимают активное участие в голосовании.

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Фото: mos.ru
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