С начала выборов более 1,5 млн москвичей приняли участие в ДЭГ
Более 1,5 млн москвичей воспользовались возможностями Дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в столице. Об этом говорится на официальном сайте мэра города.
«Москвичи могут отдать свой голос онлайн. С начала выборов в электронном голосовании уже приняли участие 1,5 млн человек», - отмечается в официальном сообщении.
Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве проводится с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы проходят в 125 из 146 муниципальных образований столицы. По данным Общественного штаба, системы работают штатно, а жители города принимают активное участие в голосовании.
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