С начала выборов более 1,5 млн москвичей приняли участие в ДЭГ

«Москвичи могут отдать свой голос онлайн. С начала выборов в электронном голосовании уже приняли участие 1,5 млн человек», - отмечается в официальном сообщении.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве проводится с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы проходят в 125 из 146 муниципальных образований столицы. По данным Общественного штаба, системы работают штатно, а жители города принимают активное участие в голосовании.

