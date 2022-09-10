В Общественном штабе заявили об отсутствии замечаний к работе системы ДЭГ в ходе выборов

Сбоев и нарушений в работе системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) во второй день выборов в Москве не выявлено, сообщается в официальном Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году.

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«Можно сказать, что сегодняшний день прошел достаточно спокойно. Голосование на большинстве участков проходило без серьезных задержек и сбоев. Система электронного реестра, сканеры паспортов и другое высокотехнологичное оборудование работали стабильно», - отметил руководитель штаба Вадим Ковалев.

По его словам, явка на выборах муниципальных депутатов в Москве по состоянию на 20:00 10 сентября составила 25,5%.

Ранее также сообщалось, со ссылкой на слова заместителя председателя Мосгоризбиркома Дмитрия Реута, что, по данным на 20:00 10 сентября традиционным способом, бумажными бюллетенями, проголосовало 387 тыс. 617 избирателей, дистанционно 1 млн 444 тыс. 952 москвич.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве проходит с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы проходят в 125 из 146 муниципальных образований столицы. По данным Общественного штаба, системы работают штатно, а жители города принимают активное участие в голосовании.

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