Со старта реновации москвичи приобрели в новостройках более 5,6 тысяч машиномест
Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин заявил, что жителям расселяемых в рамках программы реновации домов предоставляется приоритетное право на покупку машиномест в новостройках, сообщает пресс-служба ведомства.
По его словам, на каждую квартиру можно приобрести до двух машиномест со скидкой 40%. Право на покупку дают подтверждающие документы на новую квартиру, например, договор социального найма или документы о праве собственности.
«С начала программы жильцами приобретено более 5,6 тысяч машиномест, в том числе с начала 2023 года – порядка 1,4 тысяч машиномест», – уточнил Левкин.
Председатель общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации, член Общественной палаты Москвы Валерий Теличенко, в свою очередь, отметил, что машиноместа в подземных паркингах также могут сторонние наниматели, а воспользоваться правом покупки граждане могут не позднее чем в течение года с момента заключения первого договора на квартиру в новостройке.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что на первых этажах московских новостроек создано более тысячи коммерческих помещений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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