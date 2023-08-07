Собянин: Более 100 тысяч жителей САО получат жилье по программе реновации
Переселение по программе реновации проходит в Северном административном округе Москвы, новое жилье получат 109 тысяч жителей из 515 старых домов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Как отметил градоначальник, переселение началось в восьми районах САО.
«Комфортные квартиры в 33 новостройках получили жители 61 старого дома. Большая часть семей уже отпраздновала новоселье, остальные приступили к переезду. В каждом доме предусмотрены помещения под магазины, аптеки, парикмахерские и кафе», — написал Собянин в своем Telegram-канале.
Столица строит и проектирует еще 57 домов в САО. Как отметил мэр, восемь стартовых площадок находятся в районе Коптево. Один дом уже заселяется, четыре находятся в стадии строительства, возведение одного начнут в ближайшее время, кроме того, два проектируются.
В Дмитровском районе жители 11 старых домов переехали в четыре новостройки. Еще три дома были снесены, освободившиеся площадки готовят к строительству.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ТАСС: Зерновая сделка станет одной из тем переговоров Эрдогана и Путина
- Россия опустилась на пятое место в мире по золотовалютным резервам
- В Таджикистане грузовик врезался в дома и автомобили, погибли 10 человек
- Система ПВО сбила беспилотник в Калужской области
- Маск заявил, что ему может потребоваться операция перед боем с Цукербергом
- РИА Новости: Эрдоган предложит Путину посредничество по Украине
- «Миссис Россия-2023» стала жительница Геленджика Жанна Специальная
- Группировка войск «Запад» разгромила роту ВСУ в районе Ольшан
- Вильфанд предупредил об экстремально высокой температуре на юге России
- В Нью-Йорке протестовали против поддержки Украины и поставок оружия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru