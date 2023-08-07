Собянин: Более 100 тысяч жителей САО получат жилье по программе реновации

Переселение по программе реновации проходит в Северном административном округе Москвы, новое жилье получат 109 тысяч жителей из 515 старых домов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, переселение началось в восьми районах САО.

«Комфортные квартиры в 33 новостройках получили жители 61 старого дома. Большая часть семей уже отпраздновала новоселье, остальные приступили к переезду. В каждом доме предусмотрены помещения под магазины, аптеки, парикмахерские и кафе», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Столица строит и проектирует еще 57 домов в САО. Как отметил мэр, восемь стартовых площадок находятся в районе Коптево. Один дом уже заселяется, четыре находятся в стадии строительства, возведение одного начнут в ближайшее время, кроме того, два проектируются.

В Дмитровском районе жители 11 старых домов переехали в четыре новостройки. Еще три дома были снесены, освободившиеся площадки готовят к строительству.

