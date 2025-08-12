С начала года в России задержали более 290 мигрантов
12 августа 202512:20
Почти 300 мигрантов, в том числе готовивших теракты, задержали в России с начала года. Об этом рассказали в Национальном антитеррористическом комитете, передает РИА Новости.
«За 7 месяцев текущего года задержано свыше 290 мигрантов», - указали в НАК.
Силовики пресекли подготовку ими 18 терактов в местах массового пребывания граждан.
Ранее в хостеле в Москве около 300 человек задержали по подозрению в нарушении миграционного законодательства. Их доставили в полицию для дальнейшего разбирательства, пишет «Свободная пресса».
