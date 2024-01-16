С начала года москвичи подали около пяти тысяч заявлений на бракосочетание
16 января 202411:55
С начала года москвичи подали около пяти тысяч заявлений на бракосочетание, заявила начальник Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева. Ее слова приводит РИА Новости.
По ее словам, январь считается одним из самых популярных месяцев для подачи заявлений. Так, с 9 по 14 января в Москве подано более 2,6 тысячи заявлений о заключении брака, из них 70% - в онлайн-формате.
Ранее в Москве на выставке «Россия» состоялась первая помолвка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru