Актер из «Реальных пацанов» женился на матери звезды «Слова пацана»

Пара уже давно вместе. Они решили узаконить отношения, но не афишировали это.

По словам Лауры Кемстач, Богданов сделал ей предложение еще три года назад. Свадьбу сыграли в Санкт-Петербурге. Пышного праздника молодожены не устраивали.

С сыном Лауры Леоном Антон нашел общий язык. В 2021 году звезда «Слова пацана» дебютировал в мелодраме Богданова «Нормальный только я».

Богданов сыграл Антоху в «Реальных пацанах». Кемстач получил известность по роли Андрея «Пальто» Васильева» из «Слова пацана».

По данным Mediascope, «Слово пацана» возглавил в ноябре топ-сериалов по суммарному количеству устройств, с которых его смотрели, напоминает «Радиоточка НСН».

