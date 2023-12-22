Актер из «Реальных пацанов» женился на матери звезды «Слова пацана»

Российский актер и режиссер Антон Богданов сыграл свадьбу с матерью актера Леона Кемстача из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», пишет портал Woman.ru.

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Пара уже давно вместе. Они решили узаконить отношения, но не афишировали это.

По словам Лауры Кемстач, Богданов сделал ей предложение еще три года назад. Свадьбу сыграли в Санкт-Петербурге. Пышного праздника молодожены не устраивали.

С сыном Лауры Леоном Антон нашел общий язык. В 2021 году звезда «Слова пацана» дебютировал в мелодраме Богданова «Нормальный только я».

Богданов сыграл Антоху в «Реальных пацанах». Кемстач получил известность по роли Андрея «Пальто» Васильева» из «Слова пацана».

По данным Mediascope, «Слово пацана» возглавил в ноябре топ-сериалов по суммарному количеству устройств, с которых его смотрели, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из сериала
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