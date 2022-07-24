С молотка пустят динозавра

Хищный горгозавр жил на территории запада США и Канады в Меловом периоде. Выставленный скелет обнаружили в штате Монтана в 2018 году. Его высота 83 м, длина -22 м.

Также с молотка уйдут вещи американского астронавта Базза Олдрина. Стартовая цена его летного костюма прогнозируется на уровне в один-два миллиона долларов.

Ранее Сергей Зверев в пресс-центре НСН заявил, что не будет заниматься порчей сумок от бренда Chanel, одним из первых ушедших из России из-за начала военной спецоперации на Украине, а может провести благотворительный аукцион.

«В моем случае, что можно сделать – я бы провел аукцион, на вырученные деньги я бы помог онкобольным, детям-сиротам. Вы не представляете, сколько надо сидеть, чтобы сделать такую сумочку. Большая часть сумок Chanel сделана вручную. Эмоции захлестывают, я бы взял и топором бы разрезал, но я бы хотел, чтобы была польза», - отметил он.

