С молотка пустят динозавра

На аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке 28 июля выставят метеориты, «кусочек» Луны, а также - динозавра, сообщает Associated Press.

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Хищный горгозавр жил на территории запада США и Канады в Меловом периоде. Выставленный скелет обнаружили в штате Монтана в 2018 году. Его высота 83 м, длина -22 м.

Также с молотка уйдут вещи американского астронавта Базза Олдрина. Стартовая цена его летного костюма прогнозируется на уровне в один-два миллиона долларов.

Ранее Сергей Зверев в пресс-центре НСН заявил, что не будет заниматься порчей сумок от бренда Chanel, одним из первых ушедших из России из-за начала военной спецоперации на Украине, а может провести благотворительный аукцион.

«В моем случае, что можно сделать – я бы провел аукцион, на вырученные деньги я бы помог онкобольным, детям-сиротам. Вы не представляете, сколько надо сидеть, чтобы сделать такую сумочку. Большая часть сумок Chanel сделана вручную. Эмоции захлестывают, я бы взял и топором бы разрезал, но я бы хотел, чтобы была польза», - отметил он.

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Фото: sothebys.com
ТЕГИ:ЛунаОценкаНью-ЙоркАукцион
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