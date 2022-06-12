Найдены учебники по рисованию авторства Пикассо

Коллекцию альбомов по рисованию, которые Пабло Пикассо создал для старшей дочери Майи, обнаружила внучка художника Диана, пишет газета The Guardian.

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В альбомах Пикассо изобразил веселых клоунов, цирковых акробатов, лис, лошадей и птиц. Эти композиции раскрашивала Майя, когда ей было 5-7 лет. Также обнаружены изысканные оригами птиц, созданные художником из пригласительных билетов на выставку.

Ранее аукционный дом «Литфонд» провел торги, на которые выставил уникальные рукописи, книги и рисунки выдающихся художников, писателей и поэтов. Среди уникальных объектов книга с автографом Пикассо, рукописные стихи Цветаевой, рисунок Бродского и два рисунка Никулина.

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