«Продавайте на аукционе!»: Зверев назвал альтернативу порче сумок Chanel
По его словам, портить результат чужого труда не нужно, несмотря на то, что эмоции захлестывают.
Сергей Зверев в пресс-центре НСН заявил, что не будет заниматься порчей сумок от бренда Chanel, а может провести благотворительный аукцион.
«В моем случае, что можно сделать – я бы провел аукцион, на вырученные деньги я бы помог онкобольным, детям-сиротам. Вы не представляете, сколько надо сидеть, чтобы сделать такую сумочку. Большая часть сумок Chanel сделана вручную. Эмоции захлестывают, я бы взял и топором бы разрезал, но я бы хотел, чтобы была польза», - отметил он.
При этом ранее он подчеркнул, что носить вещи бренда в ближайшее время точно не будет.
Бренд Chanel одним из первых ушел из России вслед за ним подтянулись и другие знаменитые модные бренды Balenciaga, Yves Saint Laurent, Hermes и Cartier. Однако резонансным стал случай из ОАЭ. Там русским девушкам перестали продавать вещи любимого бренда без согласия подписать бумаги, где они обязуются не ввозить и не носить вещи модного дома в России.
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