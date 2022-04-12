«Продавайте на аукционе!»: Зверев назвал альтернативу порче сумок Chanel

Сергей Зверев в пресс-центре НСН заявил, что не будет заниматься порчей сумок от бренда Chanel, а может провести благотворительный аукцион.

«В моем случае, что можно сделать – я бы провел аукцион, на вырученные деньги я бы помог онкобольным, детям-сиротам. Вы не представляете, сколько надо сидеть, чтобы сделать такую сумочку. Большая часть сумок Chanel сделана вручную. Эмоции захлестывают, я бы взял и топором бы разрезал, но я бы хотел, чтобы была польза», - отметил он.

При этом ранее он подчеркнул, что носить вещи бренда в ближайшее время точно не будет.

Бренд Chanel одним из первых ушел из России вслед за ним подтянулись и другие знаменитые модные бренды Balenciaga, Yves Saint Laurent, Hermes и Cartier. Однако резонансным стал случай из ОАЭ. Там русским девушкам перестали продавать вещи любимого бренда без согласия подписать бумаги, где они обязуются не ввозить и не носить вещи модного дома в России.

