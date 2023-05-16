С матпомощи для студентов перестанут удерживать налог
Госдума приняла законопроект об отмене 13% налога при выплатах студентам матпомощи во втором и третьем чтении.
«Матпомощь, которая дается в случае трагедии, медицинской операции, малообеспеченности воспринимается как доход, хотя доходом она, конечно, не является», - сказал депутат Госдумы Артем Метелев.
Парламентарий отметил, что больше 430 тысяч студентов колледжей и вузов смогут получать материальную помощь на справедливых условиях.
Ранее основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров и президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в беседе с НСН заявили, что против сбора на нужды спецоперации с рестораторов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: ЕС и США будут теснее координировать санкционную политику против РФ
- Песков заявил, что «Троицу» Рублева вернули РПЦ из гуманитарных соображений
- Минздрав ЛНР рассказал о состоянии врио главы МВД Корнета
- Российская авиация уничтожила мост, по которому ВСУ перебрасывали войска в Артемовск
- С матпомощи для студентов перестанут удерживать налог
- Мавзолей Ленина открыли после профилактики
- Медведев назвал неактуальным Договор ДОВСЕ
- Российский комплекс «Кинжал» уничтожил переданный Украине ЗРК Patriot
- МИД: Россия не будет обнародовать свои данные по ДСНВ
- Авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на полеты в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru