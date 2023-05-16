С матпомощи для студентов перестанут удерживать налог

Госдума приняла законопроект об отмене 13% налога при выплатах студентам матпомощи во втором и третьем чтении.

«Матпомощь, которая дается в случае трагедии, медицинской операции, малообеспеченности воспринимается как доход, хотя доходом она, конечно, не является», - сказал депутат Госдумы Артем Метелев.

Парламентарий отметил, что больше 430 тысяч студентов колледжей и вузов смогут получать материальную помощь на справедливых условиях.

Ранее основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров и президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в беседе с НСН заявили, что против сбора на нужды спецоперации с рестораторов.



