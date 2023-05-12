«Глупость и хайп!»: Рестораторы выступили против сбора на нужды спецоперации
Однопроцентный сбор в пользу семей мобилизованных и армии логичнее было бы ввести в отношении банков, накапливающих триллионные прибыли, сказал НСН Михаил Гончаров.
Странно вводить дополнительный налог на отрасль, на которую год назад выделяли субсидии, тем более, рестораны никак нельзя назвать развлекательной отраслью. Об этом НСН заявили основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров и президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.
Ранее депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев анонсировал законопроект о введении однопроцентных отчислений со счета в кафе, ресторанах и ночных клубах в фонд помощи семьям мобилизованных и армии. Об этом парламентарий заявил в своем Telegram-канале. По его словам, это не обременительная наценка, меньше обычных чаевых. По словам Гончарова, разумнее было бы ввести такой налог в банковской сфере.
«Банки демонстрируют колоссальный рост доходов, при этом перетока доходов кредитных организаций в реальный сектор экономики практически не происходит. Кредитование и инвестиционные программы растут не так быстро, как наращиваются прибыли банков. К тому же, странно объявлять развлечениями и вводить дополнительный налог на отрасль, на которую еще год назад выделяли субсидии. Это при том, что есть отрасли, которые накапливают триллионные прибыли», — сказал Гончаров.
В свою очередь Бухаров также не поддержал инициативу депутата от КПРФ.
«Считаю это хайпом и глупостью. Рестораны — это не развлечения, это место, где человек удовлетворяет свои физиологические потребности. С равным успехом он может это делать и дома, и у палатки, и на АЗС — словом, где угодно. А депутату от КПРФ полезно знать работу Ленина “Великий почин” 1919 года, где говорится, что общественные столовые освободят человека от рутинного труда. Россияне платят налоги, из них направляются деньги в том числе и на нужды спецоперации. Уверен, что Госдума не поддержит инициативу Матвеева», — подытожил он.
Ранее президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич выступил против добровольного взноса предпринимателей в бюджет. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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