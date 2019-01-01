С кого спросят за удар стихии в Иркутской области?

Спасатели обнаружили в зоне бедствия тело еще одного погибшего. Пропавшими без вести числятся девять человек. Эту информацию «Интерфаксу» подтвердили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону. По данным ведомства, с 25 июня от наводнения пострадали 107 населенных пункта Иркутской области, более 10 тысяч жилых домов, в которых проживали более 34 тысяч человек. Больше всего пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

«У каждого непредотвращенного ЧП есть имя и должность», - заметил на днях в эфире НСН адвокат Павел Астахов в связи с иркутской трагедией.

Тут уместно вспомнить, что до вмешательства в ситуацию главы государства с принятием мер по спасению людей никто особо не спешил. Режим чрезвычайной ситуации в Иркутской области ввели только 28 июня, на третий день наводнения. На тот момент затопило города и поселки уже трех районов. Сразу и по крыши – вода прибывала не по дням, а по часам, причем в буквальном смысле. Никаких подготовленных помещений для эвакуированных поначалу не было, - отмечает «Газета.ру». И когда по дороге с саммита «большой двадцатки» в регион бедствия нагрянул президент, ему пришлось по пунктам отдавать распоряжения: незамедлительно начать выплаты компенсаций за утраченное имущество, создать и оснастить пункты временного размещения, организовать бесперебойное снабжение питьевой водой, питанием, оперативно сформировать списки эвакуированных – значит, всего этого сделано не было.