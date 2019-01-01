С кого спросят за удар стихии в Иркутской области?
Наводнение в Иркутской области продолжает забирать жизни. Число погибших увеличилось до 24 человек.
Спасатели обнаружили в зоне бедствия тело еще одного погибшего. Пропавшими без вести числятся девять человек. Эту информацию «Интерфаксу» подтвердили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону. По данным ведомства, с 25 июня от наводнения пострадали 107 населенных пункта Иркутской области, более 10 тысяч жилых домов, в которых проживали более 34 тысяч человек. Больше всего пострадали города Тулун и Нижнеудинск.
«У каждого непредотвращенного ЧП есть имя и должность», - заметил на днях в эфире НСН адвокат Павел Астахов в связи с иркутской трагедией.
Тут уместно вспомнить, что до вмешательства в ситуацию главы государства с принятием мер по спасению людей никто особо не спешил. Режим чрезвычайной ситуации в Иркутской области ввели только 28 июня, на третий день наводнения. На тот момент затопило города и поселки уже трех районов. Сразу и по крыши – вода прибывала не по дням, а по часам, причем в буквальном смысле. Никаких подготовленных помещений для эвакуированных поначалу не было, - отмечает «Газета.ру». И когда по дороге с саммита «большой двадцатки» в регион бедствия нагрянул президент, ему пришлось по пунктам отдавать распоряжения: незамедлительно начать выплаты компенсаций за утраченное имущество, создать и оснастить пункты временного размещения, организовать бесперебойное снабжение питьевой водой, питанием, оперативно сформировать списки эвакуированных – значит, всего этого сделано не было.
В регионе бедствия уже более недели работает мобильная приемная Генеральной прокуратуры. Основное направление деятельности - защита прав граждан, пострадавших от стихийного бедствия. Как рассказывал в эфире НСН официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, проверки по поступающим жалобам проводятся незамедлительно, людям даются подробные разъяснения порядка получения материальной помощи, предоставления жилых помещений взамен уничтоженных водой. Между тем, до осени остается не так уж много времени, а на вопрос, где будут зимовать оставшиеся без крова жители пострадавших районов, ответа пока нет.
Как нет и ответа на вопрос об именах и должностях ответственных за столь масштабные последствия стихийного бедствия. Да и велик ли шанс на то, что мы узнаем эти имена в контексте оставления ими должностей? Поговаривают, что один из ответственных за благополучие региона в разгар наводнения присутствовал на юбилее лидера партии, членом которой является. Но к прилету президента вернуться все-таки успел.
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