СМИ: На Исинбаеву подали в суд из-за долгов по ЖКУ

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева задолжала почти полмиллиона рублей за коммунальные услуги, на спортсменку подали в суд. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным СМИ, 43-летняя спортсменка уже третий год не оплачивает коммунальные услуги за две квартиры бизнес-класса в Москве. Общая сумма долга составляет 440 тысяч рублей.

«Платежки за квартиру площадью 98 м² в ЖК «Дом в Сокольниках» на Русаковской улице составили ₽360 тысяч, из них ₽329 тысяч за неоплаченный капремонт. В квартире в ЖК «Акватория» площадью 121 м², которую чемпионка купила после начала СВО, набежал долг за водоснабжение на ₽81 тысячу», - пишет издание.

Кроме того, известно, что Исинбаева задолжала Федеральной налоговой службе 920 тысяч рублей. Из-за долга спортсменке могут заблокировать счета.

Ранее Елена Исинбаева покинула Россию, пишет Ura.ru. По данным СМИ, вместе с семьей она уехала в Испанию.

