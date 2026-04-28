СМИ: На Исинбаеву подали в суд из-за долгов по ЖКУ
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева задолжала почти полмиллиона рублей за коммунальные услуги, на спортсменку подали в суд. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным СМИ, 43-летняя спортсменка уже третий год не оплачивает коммунальные услуги за две квартиры бизнес-класса в Москве. Общая сумма долга составляет 440 тысяч рублей.
«Платежки за квартиру площадью 98 м² в ЖК «Дом в Сокольниках» на Русаковской улице составили ₽360 тысяч, из них ₽329 тысяч за неоплаченный капремонт. В квартире в ЖК «Акватория» площадью 121 м², которую чемпионка купила после начала СВО, набежал долг за водоснабжение на ₽81 тысячу», - пишет издание.
Кроме того, известно, что Исинбаева задолжала Федеральной налоговой службе 920 тысяч рублей. Из-за долга спортсменке могут заблокировать счета.
Ранее Елена Исинбаева покинула Россию, пишет Ura.ru. По данным СМИ, вместе с семьей она уехала в Испанию.
