Эксперт: Исинбаевой могут заморозить счета из-за долга по ЖКХ

Двукратной олимпийской чемпионке в прыжках с шестом Елене Исинбаевой грозит арест счетов из-за задолженности по жилищно-коммунальным услугам. Об этом заявил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с «Лентой.ру».

Ранее СМИ сообщили, что уехавшая за рубеж Исинбаева не оплатила коммунальные счета на 440 тысяч рублей. На спортсменку подали в суд.

Как отметил Бондарь, отъезд из страны не освобождает человека от платежей за оформленное на него жилье в России. По словам эксперта, основная часть долга Исинбаевой - 329 тысяч рублей — взносы на капитальный ремонт, которые начисляются за жилье в любом случае. Если недвижимость продать, такой долг перейдет к новому собственнику. Просрочки по оплате добавляют пени, затем управляющие или ресурсоснабжающие компании идут в суд, а после решения суда счета должника могут арестовать.

«У Исинбаевой похожее уже было в прошлом году: из-за долга перед налоговой ее российские счета заморозили, а на разбирательства ушло два месяца. С долгами за ЖКХ может повториться та же история», — пояснил Бондарь.

Эксперт указал, что в суде должник может сослаться на истечение трехлетнего срока исковой давности, однако на практике этот вариант работает редко.

