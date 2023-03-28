С имущества блогера Вероники Белоцерковской сняли арест

В январе суд в рамках уголовного дела арестовал имущество блогера на 153 млн рублей.

Тогда адвокат по назначению Эльвира Кашигина со ссылкой на материалы дела сообщила, что санкция статьи предусматривает штраф в размере от 3 до 5 млн рублей.

Ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил Белоцерковскую к девяти годам заключения за распространение фейков о Вооруженных силах РФ.

