С имущества блогера Вероники Белоцерковской сняли арест
Столичный Басманный суд снял арест с имущества блогера Вероники Белоцерковской (признана Минюстом иноагентом), сообщили НСН в пресс-службе суда.
В январе суд в рамках уголовного дела арестовал имущество блогера на 153 млн рублей.
Тогда адвокат по назначению Эльвира Кашигина со ссылкой на материалы дела сообщила, что санкция статьи предусматривает штраф в размере от 3 до 5 млн рублей.
Ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил Белоцерковскую к девяти годам заключения за распространение фейков о Вооруженных силах РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru