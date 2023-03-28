С имущества блогера Вероники Белоцерковской сняли арест

Столичный Басманный суд снял арест с имущества блогера Вероники Белоцерковской (признана Минюстом иноагентом), сообщили НСН в пресс-службе суда.

Вероника Белоцерковская объявлена в розыск

В январе суд в рамках уголовного дела арестовал имущество блогера на 153 млн рублей.

Тогда адвокат по назначению Эльвира Кашигина со ссылкой на материалы дела сообщила, что санкция статьи предусматривает штраф в размере от 3 до 5 млн рублей.

Ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил Белоцерковскую к девяти годам заключения за распространение фейков о Вооруженных силах РФ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИмуществоАрестБасманный СудСуд

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