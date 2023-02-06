Блогера Белоцерковскую заочно приговорили к девяти годам колонии

Столичный Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера Веронику Белоцерковскую (признана в России иноагентом) к девяти годам заключения за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

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Суд назначил Белоцерковской наказание в виде девяти лет колонии общего режима. Кроме того, блогеру запретили администрировать интернет-ресурсы в течение пяти лет после освобождения. Ранее гособвинение запрашивало для подсудимой аналогичное наказание, отмечает телеканал «360».

По данным следствия, Белоцерковская умышленно распространяля заведомо ложную информацию о российской армии «по мотивам политической ненависти, чтобы повлечь нарастание социальной напряженности».

В январе суд в рамках уголовного дела арестовал имущество блогера на 153 млн рублей, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БлогерыВооруженные Силы РФСуд
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