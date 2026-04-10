Дмитрий Медведев стал главным редактором новых учебников по обществознанию

Главным редактором новых учебников по обществознанию для 9—11-х классов стал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Как пишет RT, об этом заявила замминистра просвещения Ольга Колударова.

«Постраничные комментарии, предложения, редактура и многое другое - все это нашло отражение не только в финальной версии учебника, но и в новых федеральных стандартах и рабочих программах», - сказал она.

Сам Медведев указал, что благодаря новым учебникам школьники смогут расширить свой кругозор, а также научатся аргументированно отстаивать свою позицию.

Ранее в Минпросвещения РФ заявили о старте разработки линейки учебников по государственным и родным языкам республик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

