Дмитрий Медведев стал главным редактором новых учебников по обществознанию
Главным редактором новых учебников по обществознанию для 9—11-х классов стал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Как пишет RT, об этом заявила замминистра просвещения Ольга Колударова.
«Постраничные комментарии, предложения, редактура и многое другое - все это нашло отражение не только в финальной версии учебника, но и в новых федеральных стандартах и рабочих программах», - сказал она.
Сам Медведев указал, что благодаря новым учебникам школьники смогут расширить свой кругозор, а также научатся аргументированно отстаивать свою позицию.
Ранее в Минпросвещения РФ заявили о старте разработки линейки учебников по государственным и родным языкам республик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Более 41 тысячи автомобилей Lada Granta отозвали для установки «ЭРА-ГЛОНАСС»
- «Сначала уберем мазут!»: Когда в Анапе появится мегакурорт на 1,5 млн туристов
- Дмитрий Медведев стал главным редактором новых учебников по обществознанию
- Телеграм: Неделя космоса, вода в Дагестане, сложный Ормуз
- Отец Маска заявил, что завод Tesla можно построить в Нижегородской области
- Минюст РФ признал иноагентом внука писателя Алексея Толстого
- В Белом доме заявили о запасном плане США по Ормузскому проливу
- Стэнфордский университет внесли в перечень нежелательных в РФ организаций
- Шохин: Один из бизнесменов пообещал сделать крупный добровольный взнос в бюджет
- Дизайнер Гуляев объяснил причины ухода Стефано Габбана из Dolce & Gabbana