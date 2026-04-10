Семьи погибших в авиакатастрофе в Крыму военных получат по пять млн рублей
Семьи военных, которые погибли 31 марта в авиакатастрофе в Крыму, получат по пять млн рублей. Как пишет RT, об этом заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Он подчеркнул, что близкие погибших «получат всю необходимую поддержку и внимание со стороны региона».
«Эта трагедия затрагивает каждого из нас. Мы потеряли сильных, верных своему долгу людей», - написал глава области в своём Telegram-канале.
Ранее Чибис заявил, что в результате крушения Ан-26 в Крыму погиб командир смешанного авиационного корпуса Северного флота ВМФ генерал-лейтенант Александр Отрощенко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Семьи погибших в авиакатастрофе в Крыму военных получат по пять млн рублей
- Более 41 тысячи автомобилей Lada Granta отозвали для установки «ЭРА-ГЛОНАСС»
- «Сначала уберем мазут!»: Когда в Анапе появится мегакурорт на 1,5 млн туристов
- Дмитрий Медведев стал главным редактором новых учебников по обществознанию
- Телеграм: Неделя космоса, вода в Дагестане, сложный Ормуз
- Отец Маска заявил, что завод Tesla можно построить в Нижегородской области
- Минюст РФ признал иноагентом внука писателя Алексея Толстого
- В Белом доме заявили о запасном плане США по Ормузскому проливу
- Стэнфордский университет внесли в перечень нежелательных в РФ организаций
- Шохин: Один из бизнесменов пообещал сделать крупный добровольный взнос в бюджет