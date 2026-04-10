Семьи погибших в авиакатастрофе в Крыму военных получат по пять млн рублей

Семьи военных, которые погибли 31 марта в авиакатастрофе в Крыму, получат по пять млн рублей. Как пишет RT, об этом заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

СК возбудил дело после крушения Ан-26 в Крыму

Он подчеркнул, что близкие погибших «получат всю необходимую поддержку и внимание со стороны региона».

«Эта трагедия затрагивает каждого из нас. Мы потеряли сильных, верных своему долгу людей», - написал глава области в своём Telegram-канале.

Ранее Чибис заявил, что в результате крушения Ан-26 в Крыму погиб командир смешанного авиационного корпуса Северного флота ВМФ генерал-лейтенант Александр Отрощенко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
