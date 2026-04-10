Телеграм: Неделя космоса, вода в Дагестане, сложный Ормуз

1

В понедельник началась первая в истории России Неделя космоса. Согласно указу Владимира Путина, она продлится до Дня космонавтики 12 апреля.

«Знание. Новости» пишет о просветительском марафоне «Космос со Знанием»:

«Первым начал свое выступление генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов. По его словам, для нашей страны космос всегда был больше, чем просто сфера деятельности или отрасли – это часть национальной идеи, источник вдохновения для всего общества. "Наша история – это одновременно и повод для гордости, и фундамент для нашего будущего. Преемственность поколений требует, чтобы сегодня мы не просто жили на наследии великих ученых и космонавтов, а создавали равновеликое настоящее – то, чем будет гордиться наше поколение, наши дети, и то, что будете создавать как раз вы", – обратился к аудитории Дмитрий Баканов».

«Музей космонавтики в Москве» публикует видео:

«Утро второго дня Недели космоса в музее началось бодро, встреча с Героем России, летчиком-космонавтом РФ Олегом Дмитриевичем Кононенко в самом разгаре! Студенты московских ВУЗов и колледжей задают интересующие их вопросы: какие чувства Олег Кононенко испытал во время первого полета, реально ли освоить Луну, как проходит подготовка космонавтов и изменились ли за долгие годы инструменты подготовки будущих покорителей космоса?»

«На светлой стороне» испытывает чувство гордости:

«Мы первые покорили космос – и этого у России не отнять. Мы навсегда останемся первопроходцами Вселенной. Первый космический аппарат, первый спутник, первый человек в космосе, первый выход в открытый космос, первая женщина-космонавт, рекорды по продолжительности полетов – все это о России. Сегодня наша страна укрепляет свой статус космической державы. Работа современных покорителей космоса – сложнейший ежедневный труд. На орбите они шаг за шагом развивают космическую отрасль, создавая надежный фундамент для дальнейшего освоения планет и новых пространств за пределами Земли. На этой неделе будет много мероприятий, посвященных космосу, в разных регионах. Не пропустите».

«НПО автоматики» рассказывает про одно из таких мероприятий:

«В Екатеринбурге стартовала первая российская Неделя космоса, приуроченная к 65-летию первого полета человека в космос. Главным организатором мероприятий в Екатеринбурге выступает НПО автоматики – ведущее космическое предприятие Среднего Урала. <…> Одним из главных событий Недели космоса в Екатеринбурге станет презентация документального фильма "Завод 626", снятого при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на грант Министерства культуры Российской Федерации. Это уникальная возможность заглянуть за кулисы одного из ключевых космических предприятий Урала. Фильм рассказывает о технологиях, людях и процессах, которые обычно остаются за кадром. Космос – это не только запуски и орбиты, но и гигантский труд инженеров, рабочих и конструкторов. "Завод 626" – это история о том, как создается основа для больших достижений».

«Темник» считает, что проведение Недель конкурса должно стать чем-то большим, чем новой национальной традицией:

«До сих пор первенство нашей страны в космосе отмечалось в рамках конкретной даты 12 апреля – Дня космонавтики. Отныне, в 65-ю годовщину первого полета Юрия Гагарина, освоению космоса будет посвящена вся предшествующая дате неделя, а 12 апреля будет финальной точкой торжеств. Во главе оргкомитета поставлен первый вице-премьер Денис Мантуров, что говорит о крайне серьезном отношении к происходящему. Очевидно, что столь масштабное внимание к теме является частью более общих усилий по запуску новых проектов освоения космоса, в том числе дальнего. США стартовавшей в эти дни миссией "Артемида-2" бросают всему остальному миру дерзкий вызов. Достаточно изучив характер и мировоззрение Трампа, можно смело предполагать, что следующая миссия, ставящая цель высадки на Луну, в случае успеха даст повод хозяину Белого дома заявить о суверенитете над спутником нашей планеты. Не получается с Канадой и Гренландией, Трамп вполне способен решиться на эпатажный ход с присоединением Луны. Россия своей Неделей космоса первой принимает вызов. Заявляя этим, что рассматривает выход в межзвездное пространство не иначе как национальную идею».

