Телеграм: Неделя космоса, вода в Дагестане, сложный Ормуз
Во время первой в России Недели космоса Дагестан переживает наводнение, на Ближний Восток пришло перемирие, а "Турецкий поток" пытались подорвать.
Неделя космоса
В понедельник началась первая в истории России Неделя космоса. Согласно указу Владимира Путина, она продлится до Дня космонавтики 12 апреля.
«Знание. Новости» пишет о просветительском марафоне «Космос со Знанием»:
«Первым начал свое выступление генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов. По его словам, для нашей страны космос всегда был больше, чем просто сфера деятельности или отрасли – это часть национальной идеи, источник вдохновения для всего общества. "Наша история – это одновременно и повод для гордости, и фундамент для нашего будущего. Преемственность поколений требует, чтобы сегодня мы не просто жили на наследии великих ученых и космонавтов, а создавали равновеликое настоящее – то, чем будет гордиться наше поколение, наши дети, и то, что будете создавать как раз вы", – обратился к аудитории Дмитрий Баканов».
«Музей космонавтики в Москве» публикует видео:
«Утро второго дня Недели космоса в музее началось бодро, встреча с Героем России, летчиком-космонавтом РФ Олегом Дмитриевичем Кононенко в самом разгаре! Студенты московских ВУЗов и колледжей задают интересующие их вопросы: какие чувства Олег Кононенко испытал во время первого полета, реально ли освоить Луну, как проходит подготовка космонавтов и изменились ли за долгие годы инструменты подготовки будущих покорителей космоса?»
«На светлой стороне» испытывает чувство гордости:
«Мы первые покорили космос – и этого у России не отнять. Мы навсегда останемся первопроходцами Вселенной. Первый космический аппарат, первый спутник, первый человек в космосе, первый выход в открытый космос, первая женщина-космонавт, рекорды по продолжительности полетов – все это о России. Сегодня наша страна укрепляет свой статус космической державы. Работа современных покорителей космоса – сложнейший ежедневный труд. На орбите они шаг за шагом развивают космическую отрасль, создавая надежный фундамент для дальнейшего освоения планет и новых пространств за пределами Земли. На этой неделе будет много мероприятий, посвященных космосу, в разных регионах. Не пропустите».
«НПО автоматики» рассказывает про одно из таких мероприятий:
«В Екатеринбурге стартовала первая российская Неделя космоса, приуроченная к 65-летию первого полета человека в космос. Главным организатором мероприятий в Екатеринбурге выступает НПО автоматики – ведущее космическое предприятие Среднего Урала. <…> Одним из главных событий Недели космоса в Екатеринбурге станет презентация документального фильма "Завод 626", снятого при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на грант Министерства культуры Российской Федерации. Это уникальная возможность заглянуть за кулисы одного из ключевых космических предприятий Урала. Фильм рассказывает о технологиях, людях и процессах, которые обычно остаются за кадром. Космос – это не только запуски и орбиты, но и гигантский труд инженеров, рабочих и конструкторов. "Завод 626" – это история о том, как создается основа для больших достижений».
«Темник» считает, что проведение Недель конкурса должно стать чем-то большим, чем новой национальной традицией:
«До сих пор первенство нашей страны в космосе отмечалось в рамках конкретной даты 12 апреля – Дня космонавтики. Отныне, в 65-ю годовщину первого полета Юрия Гагарина, освоению космоса будет посвящена вся предшествующая дате неделя, а 12 апреля будет финальной точкой торжеств. Во главе оргкомитета поставлен первый вице-премьер Денис Мантуров, что говорит о крайне серьезном отношении к происходящему. Очевидно, что столь масштабное внимание к теме является частью более общих усилий по запуску новых проектов освоения космоса, в том числе дальнего. США стартовавшей в эти дни миссией "Артемида-2" бросают всему остальному миру дерзкий вызов. Достаточно изучив характер и мировоззрение Трампа, можно смело предполагать, что следующая миссия, ставящая цель высадки на Луну, в случае успеха даст повод хозяину Белого дома заявить о суверенитете над спутником нашей планеты. Не получается с Канадой и Гренландией, Трамп вполне способен решиться на эпатажный ход с присоединением Луны. Россия своей Неделей космоса первой принимает вызов. Заявляя этим, что рассматривает выход в межзвездное пространство не иначе как национальную идею».
Наводнения в Дагестане
Во вторник Владимир Путин провел совещание в связи со сложной ситуацией, связанной с ливнями и паводками в Дагестане. Республика борется с последствиями масштабных наводнений.
Глава Дагестана Сергей Меликов рассказывает, как прошло совещание с участием главы государства:
«Наш президент поручил создать специальную правкомиссию по ликвидации последствий паводков в республике, которая займется решением всех возникающих вопросов. Когда стихия отнимает у людей самое дорогое, важно чувствовать всегда теплое и искреннее отношение главы государства к дагестанцам. И мы это ощущаем – в каждом оперативном решении, в каждой мере поддержки. Владимир Владимирович лично погружен в проблему. Нет сомнений: мы все преодолеем. Восстановим привычную жизнь, вернем людям их дома и уверенность в завтрашнем дне. <…> Я сообщил главе государства, что некоторые пострадавшие не успели оформить право собственности на свои дома. Теперь мы ищем возможность помочь этим людям через внебюджетные источники – наедине со своими проблемами они точно не останутся».
«Мюсли вслух» пишут о волонтерах:
«"Единая Россия" отложила свой окружной форум "Есть результат" в Ставрополе с тем, чтобы сосредоточиться на помощи жителям Дагестана, пострадавшим от наводнения. Такое решение принято по поручению председателя партии Медведева, который также распорядился увеличить количество сил и ресурсов для ликвидации последствий непогоды. Среди всех политических партий страны "Единая Россия" ведет, пожалуй, наиболее последовательную волонтерскую работу. Активисты ЕР работают в Дагестане с самого начала подтоплений, направляя в пострадавшие районы воду и гуманитарные грузы. Благодаря разветвленной сети региональных отделений эту деятельность можно наладить очень быстро. Добровольческая линия единороссов была заметна в период пандемии, она хорошо зарекомендовала себя в помощи жителям молодых регионов, сегодня в центре ее внимания – Дагестан».
Политический обозреватель Андрей Гусий публикует видео:
«Смотрю на происходящее в Дагестане и понимаю – дело тут не в ливневках. Вот кадры того, как смывает рынок. Этот поток воды ливневой канализацией не убрать, когда такие потоки с гор идут. Другой момент, что стоит, наверное, пересмотреть подход на перспективу. Есть изменения в климате, есть изменения в ландшафте. Как по мне, надо менять комплексный подход. В этом году какое-то рекордное количество осадков в республике. Посмотрим, какие решения будут выработаны по итогу, когда закончат устранять последствия».
Для редакции канала «всм?» происходящее стало личной историей:
«Первый этаж дома SMM-менеджера Амины, в котором она провела свое детство, ушел под воду. Из-за проливных дождей реки вышли из берегов и разрушили буквально все на своем пути. Хуже всего пришлось Махачкале и Дербенту: там уровень воды поднялся настолько быстро, что люди не успели спасти даже базовые вещи. Где-то вода только начала уходить, а где-то до сих пор стоят подтопленные дома и наблюдаются перебои с электричеством. Даже не представляем, сколько сил понадобится людям, чтобы восстановиться после этого ужаса».
«Москвичка в Дагестане. Туры в Дагестан, на Кавказ и Восток» успокаивает туристов:
«В туристических районах республики все в пределах нормы для горных районов. Такое случается там 1-3 раза в году. Да, где-то были камнепады, где-то сошли сели, но все уже устраняют. В горах к такому привыкли, там работа налажена и все быстро восстанавливают. Я пишу это, т.к. понимаю, что от просмотра многочисленных видео окутывает ужас и страх, но нужно понимать, что это локально».
Продолжение СВО
Авторы каналов следят за ходом специальной военной операции.
«Русский Сыч» подчеркивает, что Киев, нанося удары по российской энергетической инфраструктуре, вредит интересам Вашингтона:
«Три хрестоматийные вещи: как горит огонь, как течет вода, как хохлы лупят по терминалу в Новороссийске. Где собственно российской нефти нет ни капли, зато полно казахской, которая американская – Шеврон жи. Только если раньше это еще могло сойти за дестабилизацию России в качестве партнера по транзиту – то теперь, когда США увязли в Иране, получается, что Украина ударила по США. Еще, конечно, можно про чубатую угрозу стабильности мирового топливного рынка поговорить. Но это если вы его отыщете, рынок этот. В прежнем его виде. В любом случае, кто-то явно нарывается не только на Калибры, но и на Томагавки. Давно испрашиваемые. Но на этот раз – с нюансом».
«Мышь в овощном» обращает внимание на удар ВСУ по школе:
«Киевский режим ударил по школе в Запорожье в момент, когда в учебном заведении шли занятия. Утро началось с сообщения про ребенка, убитого нацистами на следующий день после его дня рождения – но вышло так, что эта страшная новость не исчерпала отмеренный судьбой на сегодня лимит боли… Соболезнуем горю тех, кому предстоит хоронить своих родных и близких. Желаем скорейшего выздоровления раненым. И пусть будет тверда рука, верен глаз и крепок дух у тех, чья работа – мстить нелюдям за причиненное ими зло».
«ЛУГАНСКИЙ СВЯЗНОЙ» рассказывает историю украинского военнопленного:
«Украинский военнослужащий Руслан Левчук перешел на сторону освободительной армии России и прямо говорит, как оказался на фронте. Забрали принудительно, отправили без вариантов. Выжил там, где многие не выживают. Сейчас он отказывается от обмена. Говорит открыто: возвращаться не хочет, снова воевать не собирается. Понимает, что дома все начнется заново. Поэтому он выбирает остаться здесь, а не идти обратно по тому же кругу».
«ЮЖНЫЙ РУБЕЖ» пишет, что на Украине нарастает волна вооруженного сопротивления мобилизации:
«Зафиксировано 272 нападения на военкомов, четверо погибли, открыто 205 уголовных производств. 2 апреля во Львове сотрудник таможни смертельно ранил ножом офицера ТЦК. 6 апреля в Харькове неизвестный нанес ножевое ранение военкому. 30 марта в Одессе мужчина тяжело ранил офицера ножом, а толпа гражданских заблокировала микроавтобус ТЦК. Коррупция, избиения и отправка на фронт непригодных привели к тому, что в обществе растет толерантность к уклонению. Мобилизационный процесс под угрозой срыва. Украинцам необходимо продолжать наращивать сопротивление – только активный отпор заставляет систему задуматься и дает шанс сохранить жизни».
«Мейстер» делает выводы:
«Превращение прифронтовой полосы с обеих сторон линии фронта на 15 км в "зону смерти", где никакая техника, кроме доработанных танков, не выживает, заставляет задуматься над тем, как должна меняться госпрограмма вооружений в части закупок брони. В нашей ситуации напрашивается вывод о том, что к многочисленным проектам тяжелых БТР и БМП с танковым уровнем защиты 1990-2000-х годов стоило отнестись и повнимательнее, но, как говорится, "кто ж знал". Возможность же в принципе реализовать это решение никуда не делась. Танковых шасси, которые нецелесообразно использовать по прямому назначению, в стране более чем достаточно, как и более-менее реалистичных проектов их модернизации. При усилении бронирования, а в идеале и установке комплекса активной защиты, такая техника вполне будет востребована: танки в зоне СВО, как известно, нередко переживают десятки попаданий дронов, сохраняя возможность передвигаться. Концепцию же легкой и средней бронетехники придется пересматривать более радикально: в нынешнем виде на насыщенном дронами поле боя места для нее нет».
Попытка подрыва «Турецкого потока»
В конце прошлой недели на сербской территории были найдены взрывчатка и детонаторы для подрыва газовой инфраструктуры между Венгрией и Сербией. Вина Украины не доказана, но ряд политиков в Сербии, Венгрии и России отметили, что именно Киев последовательно пытается разрушить российскую энергетическую инфраструктуру. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия, Россия, Турция и Сербия договорились усилить защиту газопровода «Турецкий поток» от возможных нападений со стороны Украины.
«Всевидящее око» считает, что Киев – единственный, кто мог планировать подрыв газопровода:
«Дмитрий Сергеевич Песков следует золотому правилу qui prodest – и предполагает, что в попытке теракта на "Турецком потоке" в Сербии обнаружится украинский след. Потому что государство-террорист Украина и раньше предпринимала неоднократные попытки атак по энергетической инфраструктуре России. И киевский режим – единственный, кому такое вообще интересно. Собственно, остальным сейчас, на фоне полыхающего из-за иранской операции энергокризиса, вообще не до терроризма на энергетической инфраструктуре. В Италии авиакеросин по талонам раздают, какой уж тут терроризм».
Тюрколог Владимир Аватков напоминает, что в выходные Владимир Зеленский встретился в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом:
«Обсудили совместные проекты в газовой сфере, включая разработку месторождений. Эрдоган подтвердил поддержку переговорного процесса и важность безопасности судоходства в Чёрном море. Тем временем Венгрия, Россия, Турция и Сербия договорились усилить защиту "Турецкого потока". От кого? От возможных нападений со стороны Украины. Венгрия, по словам главы МИД Петера Сийярто, приставит военную охрану на участке от Сербии до Словакии. Турция договаривается с Украиной о совместных газовых проектах, хотя Киев пытается устроить теракт на "Турецком потоке". Удар по газопроводу отразится на всех – в том числе на экономике самой Турции. Логика – турецкая!»
«InfoDefense Спектр» рассматривает попытку теракта в контексте предстоящих венгерских выборов:
«В этой попытке взрыва газопровода "Турецкий поток", несмотря на то, что у сторонников Бандеры есть свои претензии к странам, отказывающимся допустить новый железный занавес, отделяющий Западную Европу от Евразии, весьма вероятно, что Киев снова играет второстепенную роль по отношению к Европейскому союзу, который хочет любыми средствами отстранить от власти премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, учитывая его отказ присоединиться к группе подстрекателей к войне, даже дойдя до того, что заблокировал финансовую помощь в размере 90 миллиардов евро, которую фон дер Ляйен хочет предоставить Зеленскому. Устранение этого венгерского смутьяна стало приоритетом для европейских подстрекателей к войне и русофобов, поскольку следующие выборы в Венгрии ожидаются в апреле. В этом контексте совместное заявление Турции, России и Сербии является явным предупреждением украинским террористам и их спонсорам».
«338» наблюдает за Сербией:
«Интересно будет услышать версию о том, чей "след" вскоре обнаружат. Но интереснее будет понаблюдать за реакцией тех, в отношении кого было диверсионное приготовление. Иногда набивание шишек ни к чему не приводит. А поддержка террористического режима – не забывается. Ну, или этот факт учитывается в контурах перспективного сотрудничества».
Перемирие на Ближнем Востоке
Во вторник президент США Дональд Трамп объявил о приостановке ударов по Ирану при условии открытия Ормузского пролива. Тегеран согласился, но Израиль продолжил наносить удары по Ливану, в результате которых погибло более 200 человек. Иран заявил, что Ливан должен быть включен в условия перемирия, и снова закрыл пролив.
«Графономика» считает, что Иран побеждает:
«Несмотря на образ "религиозных фанатиков", алчущих ядерной бомбы, власти Ирана продемонстрировали невероятную адекватность и глубокое понимание современного мироустройства, финансовых и товарных систем развитого мира и его тонких мест. Более того, они прекрасно осознавали и свои слабые и сильные стороны. Благодаря великолепному стратегированию Иран одержал сокрушительную победу, играя от глухой обороны, просто банально подводя мировую экономику к энергетическому (экономическому и финансовому) кризису. С одной стороны, ничего сложного; с другой – нужно иметь волю, инструментарий и некоторую "безбашенность", чтобы эту стратегию воплотить. Но для России важен и другой опыт, полученный в сорокадневной войне США против Ирана. Гегемон абсолютно игнорирует, когда атакуют его региональных союзников, ибо "дела индейцев шерифа не волнуют". Гегемон сильно боится материальных военных потерь: кораблей и самолетов, и абсолютно не терпим к людским потерям, ибо рейтинги и выборы. Гегемон не готов к сухопутной операции с прямым участием войск, так как банально некому, ибо инклюзивность не прошла для американской "самой мощной армии мира" бесследно. Пятая статья НАТО (один за всех и все за одного) не работает, так как когда США потребовалась помощь, ни один союзник по блоку на помощь не пришел, ибо нечем, незачем и вообще – Гренландия!»
«ИнфоТЭК» советует не ждать быстрой стабилизации поставок топлива:
«Восстановление нормальных поставок авиатоплива по всему миру займет месяцы, даже если Иран вновь откроет Ормузский пролив, предупредил глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). "Даже если он вновь откроется и останется открытым, я думаю, потребуется несколько месяцев, чтобы восстановить необходимые поставки, учитывая перебои в работе нефтеперерабатывающих мощностей на Ближнем Востоке, которые являются важной частью глобальных поставок нефтепродуктов, а не только авиатоплива", – полагает Вилли Уолш, генеральный директор IATA, которого цитирует Reuters. Стремительный рост цен на авиационное топливо с начала войны на Ближнем Востоке ударил по прибыльности авиакомпаний, которые начали повышать тарифы на авиабилеты и отменять рейсы. Согласно данным IATA, цены на авиатопливо выросли на 132,1% по сравнению с прошлым годом и составили $209 за баррель».
«АДЕКВАТ Z» наблюдает за Израилем:
«Израильская пропаганда тем временем самым натуральным образом сходит с ума, наперебой доказывая своему стаду, какая над Ираном достигнута великая и небывалая перемога. Что многое говорит о том, до какой степени стадо фрустрировано кидком со стороны Трампа и поэтому нуждается в анестезии. Анестезия, судя по наблюдаемому, заходит весьма так себе. Обстановка может круто измениться абсолютно в любой момент, но пока что ощущение такое, что в паузе в боевых действиях равно заинтересованы обе стороны (на одной из сторон, вернее, Америка без Израиля – этот с чисто крокодильей целеустремленностью лезет из кожи вон, чтобы не выпустить Америку из войны). И что в первую очередь именно поэтому переговоры имеют немало шансов и начаться, и продлиться какое-то время независимо от их успешности. Пока кому-то не покажется, что дальше пауза начнет играть на противника. Перспектива же выхода на мирный договор как таковой сегодня выглядит еще сомнительнее, чем вчера».
«Россия в глобальной политике» полагает, что рано говорить об окончании войны:
«Если она все же не возобновится, в регионе складывается новая расстановка сил, которую пока трудно оценить. В частности, непонятно, что происходит внутри Ирана, усилия США и Израиля теперь вновь будут направлены на его расшатывание. Но режим тоже сделает свои выводы и будет иметь основания для большей уверенности в себе. Если Иран устоит и продолжит развиваться, он превращается в весомую региональную силу, с которой всем придется считаться. Насколько изменится его собственный курс и что за руководство там возникает, выяснится по ходу событий. Логично ожидать, что контроль над проливом и извлекаемые из этого возможности будут теперь в центре политики. Трамп в очередной раз продемонстрировал, что он является фактором максимальной дестабилизации в мире, но не готов на окончательное срывание в тотальное противостояние. Он опасается крупных рисков и серьезного сопротивления. Ну и произносимые им слова имеют какое-то свое значение, понимать их буквально не надо никогда. Сам он не считает никакие свои заявления обязывающими. Пока общее мнение в регионе, что Трамп повторил свой традиционный подход, который называют TACO (Trump always chickens out – Трамп всегда моргнет/сдрейфит). Все перевели дух. Миротворчество теперь вот так выглядит».
«Доктор Z прописал» констатирует, что у Евросоюза проблемы:
«США требуют от европейских союзников в течение нескольких дней представить планы по обеспечению судоходства в Ормузском проливе. Вашингтон ожидает четких обязательств и конкретных шагов для защиты этого водного пути. Соответствующие обращения прозвучали на встречах американских и натовских чиновников в Белом доме, Пентагоне и госдепартаменте. Понятно, что влезать в это дело европейским союзникам не хочется. Одно дело декларация за все хорошее, другое реально корабли туда отправлять. Интересно, чем в итоге это представление закончится».
