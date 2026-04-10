Продолжение «Оружейного барона» с Николасом Кейджем выйдет в 2027 году

По сюжету, главный герой узнаёт о том, что у него есть сын Антон. Также Орлову становится известно, что его наследник намерен создать армию наёмников, чтобы соперничать с ним.

Главную роль в продолжении снова сыграет обладатель премии «Оскар» Николас Кейдж. Роль его сына досталась звезде фильмов «Оно» Биллу Скарсгарду. Сценарий для продолжения напишет автор первой части Эндрю Никкол.

Ранее актёр и кинорежиссёр Алексей Чадов заявил «Радиоточке НСН», что было бы здорово, если бы у фильмов «Дозоры» появилось продолжение в формате сериала.