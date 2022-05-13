Вероника Белоцерковская объявлена в розыск
Бизнесвумен, кулинарный блогер Вероника Белоцерковская, против которой возбуждено уголовное дело о распространении недостоверных сведений о ВС РФ, объявлена в розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных МВД.
Ранее в СК сообщали, что поскольку Белоцерковская находится за границей, решается вопрос об объявлении ее в международный розыск. Бизнесвумен может получить от 3 млн рублей штрафа до 10 лет колонии.
Следственный комитет завел уголовное дело против Белоцерковский, утверждая, что она сообщает недостоверные сведения о действиях российской армии на территории Украины.
Ведомство считает, что в марте Белоцерковская в своем аккаунте в одной из соцсетей опубликовала посты, в которых содержались «заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных cил Российской Федерации для уничтожения городов и гражданского населения Украины».
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