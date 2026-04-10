В Финуниверситете при кабмине назвали справедливый курс доллара

Справедливый по базовым экономическим показателям курс доллара - 65–68 рублей. Об этом «Газете.Ru» заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, наблюдаемое в настоящее время снижение курса американской валюты является «закономерной динамикой, которая отражает возвращение доллара к фундаментальным значениям».

«Уже в апреле курс доллара может опуститься ниже 73 рублей, а во втором квартале — уйти в зону ниже 70 рублей. Именно такой сценарий является базовым», - указал Балынин.

Эксперт добавил, что россияне получают зарплату в рублях, поэтому колебания американской и европейской валют практически не влияют на их повседневную жизнь.

Ранее Балынин заявил, что чётко выраженного влияния ситуации на Ближнем Востоке на курс рубля нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Вероника Зорина
