Более 41 тысячи автомобилей Lada Granta отозвали для установки «ЭРА-ГЛОНАСС»
10 апреля 202618:17
АвтоВАЗ объявил о программе доостнащения автомобилей Lada Granta. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.
Речь идёт об автомобилях без системы вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС). Таких в компании насчитали 41 307 штук. Эти Lada Granta отозвали для установки необходимого блока СВЭОС.
«Все работы в рамках данной кампании будут бесплатными для владельцев транспортных средств», - говорится в сообщении.
Ранее для установки СВЭОС АвтоВАЗ отозвал 14 024 автомобиля Lada Niva Travel, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
