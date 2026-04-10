Более 41 тысячи автомобилей Lada Granta отозвали для установки «ЭРА-ГЛОНАСС»

АвтоВАЗ объявил о программе доостнащения автомобилей Lada Granta. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

Речь идёт об автомобилях без системы вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС). Таких в компании насчитали 41 307 штук. Эти Lada Granta отозвали для установки необходимого блока СВЭОС.

«Все работы в рамках данной кампании будут бесплатными для владельцев транспортных средств», - говорится в сообщении.

Ранее для установки СВЭОС АвтоВАЗ отозвал 14 024 автомобиля Lada Niva Travel, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС/NEWS.ru/ Павел Селезнев
ТЕГИ:ГлонассРосстандарт"автоваз"

Горячие новости

Все новости

партнеры