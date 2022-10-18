«Будущее за цехом»: Предприниматель отметил интерес к рабочим профессиям из-за частичной мобилизации

Ранее Институт экономической политики имени Гайдара провел опрос промышленных предприятий и выяснил, что сейчас рекордный «кадровый голод» в промышленности зафиксирован на фоне оттока кадров, вызванного как призывом в рамках частичной мобилизации, так и уклонением от нее. Третьяков опроверг данные опроса на примере вверенного ему предприятия.

«Определенный кадровый голод у обрабатывающей промышленности (в моем случае — производство кабельно-проводниковой продукции, производство проката цветных металлов) наблюдался на протяжении последних тридцати лет. Связано это с тем, что рабочие профессии были непопулярны, найти слесаря или токаря пятого разряда было целой проблемой. Потребуются годы на исправление сложившейся ситуации. Что касается моего предприятия, мы входим в реестр предприятий ОПК, поскольку кабели используются, в том числе, и в танках, и в ракетах. Скажу больше, у нас получился эффект притока кадров за счет уклонистов от мобилизации. Кто-то взял билеты в Грузию, а кто поумнее, пришел к нам на работу, на те должности, где наблюдается дефицит, например, в испытательную лабораторию. Таких сотрудников, конечно, придется дополнительно обучать, но эта задача решается. Полагаю, что в будущем такие предприятия станут приоритетными работодателями. Например, Yandex уйдет как иностранная компания, а завод “Москабель” останется. Раньше на нас смотрели свысока, особенно молодежь, сейчас все меняется», — сказал Третьяков.

Собеседник НСН рассказал, какие профессии сейчас считаются дефицитными.

«Это любые рабочие профессии высоких уровней квалификации — слесарь, сварщик, токарь, сотрудник испытательной лаборатории. Словом, те, где нужны люди, которые что-то умеют делать руками, в них сейчас большая потребность. В парадигме технологического суверенитета и импортозамещения могу сказать, что офис — это вчерашний день. Будущее — это цех», — отметил предприниматель.

Третьяков высоко оценил деятельность Минпромторга России в защите от мобилизации работников дефицитных специальностей.

«Мы с профильным министерством достаточно оперативно сделали все, чтобы оставить на рабочих местах нужных профессионалов. Министерство хорошо сработало, департаменты, которые с нами сотрудничают, работали практически круглосуточно, оформляли необходимые документы. Мы указывали нужные профессии, специальности, соответственно, с этими бумагами ходили в военкомат. Так что не все так плохо в нашей стране. Мы сохранили кадры, удалось увеличить выпуск за последние полгода, активно развивается параллельный импорт. Считаю, что есть повод для некоторого удовлетворения», — подчеркнул он.

В заключение собеседник НСН выразил уверенность, что интерес к рабочим профессиям в дальнейшем станет тенденцией.

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