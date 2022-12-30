«Активный январь»: Основатель SuperJob назвал лучшее время для смены работы

В конце декабря президент Владимир Путин заявил, что показатель безработицы в стране ниже допандемийного уровня. Не занятыми остаются почти четыре процента россиян, а в 2019 году – 4,7%. По словам Путина, это говорит об устойчивости рынка труда. Захаров считает, что январь будет активным месяцем по спросу и предложениям.

«Рынок труда в 2022 году – сплошное потрясение. Что будет дальше? Это зависит от происходящих в мире событий. Пока мы ожидаем активный январь ввиду большого отложенного спроса, как у работодателей, так и у соискателей. Наступает самое замечательное время осмысленно менять работу, потому что во время кризиса люди неохотно это делают, предпочитая держать синицу в руках. Для работодателей, которые ищут сотрудников, это тяжелый период, но они предлагают лучшие условия. Потому те, кто меняют работу сейчас рискуют, но имеют шанс получить хорошее предложение, чем в период экономического роста», - сказал Захаров.

Собеседник НСН отметил, что Россия – страна с огромной экономикой, а потому востребованы будут все специалисты.

«Зарплаты вырастут у бюджетников и об этом уже объявили. Дальше делать прогнозы бессмысленно, потому что нужна база, от которой можно отталкиваться, а мы находимся в большой турбулентности, когда моделировать развитие ситуации можно только на полчаса вперед», - отметил Захаров.

Ранее Алексей Захаров говорил НСН, что зарплаты в прошлом году ни у кого не снизились.

