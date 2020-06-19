С грамотой сложнее уволить. Шеин о плюсах морального поощрения сотрудников

После голосования по поправкам в Конституцию в Госдуму планируется внести законопроект обязывающий работодателей морально и материально поощрять сотрудников. По информации «Известий», подобными стимулами могут стать грамоты, благодарности, доски почета, рекомендательные письма и дополнительные дни отдыха.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин в беседе с НСН поддержал инициативу.

«В какой-то степени эта штука работает на пользу сотрудника. Действительно, характеристики с места работы и рекомендательные письма могут помочь человеку с трудоустройством. С другой стороны, новый работодатель может отнестись к этому скептично. Но в любом случае, наличие рекомендательного письма лучше, чем его отсутствие», - пояснил свою позицию Шеин.