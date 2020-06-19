С грамотой сложнее уволить. Шеин о плюсах морального поощрения сотрудников

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов в эфире НСН поддержал идею введения морального и материального поощрения работников.


После голосования по поправкам в Конституцию в Госдуму планируется внести законопроект обязывающий работодателей морально и материально поощрять сотрудников. По информации «Известий», подобными стимулами могут стать грамоты, благодарности, доски почета, рекомендательные письма и дополнительные дни отдыха.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин в беседе с НСН поддержал инициативу.

«В какой-то степени эта штука работает на пользу сотрудника. Действительно, характеристики с места работы и рекомендательные письма могут помочь человеку с трудоустройством. С другой стороны, новый работодатель может отнестись к этому скептично. Но в любом случае, наличие рекомендательного письма лучше, чем его отсутствие», - пояснил свою позицию Шеин.

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При этом он отметил, что при наличии почетной грамоты, работодателю сложнее будет уволить сотрудника.

«Человека, имеющего почетную грамоту, сложнее психологически уволить, чем того, кто ее не имеет. Это, конечно, не всегда работает и, мы знаем уйму примеров, когда выдавали разного рода письма от правительства РФ, но они были прощальными. Однако, в целом, такая модель поощрения работает все-таки на сотрудников», - сказал парламентарий.

Он также отметил, что «если рассматривать в целом трудовое законодательство, то его проблемы в другом». Это срочные контракты, незащищенность человека от снижения заработной платы ввиду весьма небольшого МРОТ в нашей стране и слабое профсоюзное законодательство, фактически запрет забастовок.

Ранее НСН рассказала, что в Госдуму внесен законопроект об удаленной работе. Причиной возникновения этой инициативы стал массовый и длительный переход граждан на удаленную форму работы в условиях пандемии коронавируса.


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Фото: YAKOBCHUK VIACHESLAV/Shutterstock
ТЕГИ:РаботаУвольнение
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