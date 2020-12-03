Член СПЧ выступил против «разделения общества» из-за переноса колоний
Правозащитник Игорь Каляпин в эфире НСН рассказал, чем обернется инициатива Минюста вывести колонии и СИЗО за пределы городской черты.
Минюст разрабатывает проект, согласно которому все колонии и СИЗО выведут из городов на отдельные площадки. Кроме того, планируется усилить профилактическую работу с людьми, оказавшимися в местах лишения свободы.
Член Совета по правам человека при президенте Игорь Каляпин в эфире НСН рассказал о плюсах и минусах этой инициативы.
«Плюс только один - это упросит сотрудникам СИЗО и колоний обеспечение режимных требований. Например, в местах лишения свободы запрещена сотовая связь, но практически в каждой камере она есть. Мы постоянно слышим, что по телефону прямо из тюрьмы проводят мошеннические схемы. В городе глушилки сотовой связи не поставишь, а за 500 километров от города это возможно», - отметил правозащитник.
Помимо этого, никаких положительных сторон в предложении Минюста Каляпин не нашел. Он рассказал, с чем столкнутся власти при реализации инициативы.
«В советское время колонии строились вдалеке от цивилизации: в лесах, на карьерах и рудниках. Заключенные выполняли важные хозяйственные задачи: добывали руду, валили лес, рыли каналы. С тех самых пор колонии там и остались. В результате административный персонал колоний оказался тоже изолирован от общества, они вынуждены жить там. Фактически они проводят жизнь как заключенные. Возникает специфическое сообщество, которое заражается тюремной субкультурой», - заявил член СПЧ.
Он добавил, что сотрудники колонии не заслужили такой жизни.
«Конечно, было бы очень здорово, чтобы мы все эти колонии приблизили к цивилизации. Тогда персонал не будет всю жизнь жить в лесу. Охранники должны иметь возможность сходить в кино и театры, их дети должны учиться в школе не только с детьми таких же сотрудников», - сказал Каляпин.
Правозащитник также считает, что будет сложнее выявлять нарушения в колониях, расположенных далеко от городов.
«Адвокату будет туда гораздо сложнее добраться, гораздо реже будут приезжать правозащитники, журналисты. Вообще любое разделение общества не приводит ни к чему хорошему. Чиновники думают, что если проблему убрать с глаз долой, то она вроде как исчезнет. Я уж не говорю о том, каких сумасшедших денег это стоит», - заключил член СПЧ.
Между тем, в России закрываются многие воспитательные колонии для несовершеннолетних. В частности, работу прекратила работу Алексинская воспитательная колония в Тульской области, которой последние полгода содержался всего один преступник. ФСИН объясняет это гуманизацией уголовного наказания. Теперь несовершеннолетних осужденных будут отправлять в колонию в Брянской области.
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