«Больной каждый второй». Правозащитница рассказала, как умирают в СИЗО
Член ОНК отметила в эфире НСН, что в пандемию выросло число суицидов в следственных изоляторах.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил в Верховный суд предложения по изменению перечня заболеваний, при которых заключенные, приговор которым еще не вступил в законную силу, подлежат освобождению из-под стражи.
Член ОНК, журналистка Ева Меркачева рассказала в эфире НСН, что в перечне нужно менять не только список болезней, но и сам принцип.
«Сейчас есть люди, которые находятся между двумя постановлениями правительства. Одно из них говорит, что человека нельзя содержать под стражей по состоянию здоровья, второе препятствует уже отбыванию наказания. Например, человеку вынесли приговор, он подал апелляцию. Он уже не подпадает под первое постановление, и в то же время на него пока еще не действует второе, потому что приговор не вступил в силу. Из-за этого многие умирают, так и не дождавшись обжалования решения суда», - рассказала правозащитница.
Она отметила, что в местах лишения свободы находятся 18,5 тысячи инвалидов, а также огромное количество тяжело болеющих людей.
«Больной каждый второй. Самые распространенные – это сердечные болезни и диабет. А депрессия – это повальное заболевание, но никто его не будет диагностировать. Во время пандемии у нас выросло число попыток суицида. Из-за эпидемии им запретили все свидания, посылки, их даже не вывозят в суды, они по сути были заперты. Они не понимали, что на воле происходит», - объяснила она.
Меркачева привела в пример трагическую историю бывшего мэра Миасса Виктора Ардабьевского, который 2 октября умер в СИЗО. «Человек с тяжелейшим заболеванием был под стражей семь лет, без приговора. Проблема была еще в том, что следствие вмешивается в процесс лечения», - подчеркнула правозащитница.
Ардабьевского перевели из СИЗО-12 в больницу с 18 сентября. По информации пресс-службы ФСИН по Москве, он умер от хронического заболевания. Мужчину обвиняли в заказе убийства двух бизнесменов. Вину он так и не признал.
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