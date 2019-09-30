С февраля 2020 года WhatsApp перестанет работать на ряде смартфонов

Так, с февраля следующего года мессенджер станет недоступен для смартфонов с Android версии 2.3.7 и iOS 8 и всех предыдущих операционных систем. Соответствующее объявление было размещено в блоге мессенджера.

«Поскольку мы больше не активно разрабатываем для этих операционных систем, некоторые функции могут перестать функционировать в любое время», - поясняется в сообщении. Для продолжения работы мессенджера пользователям будет нужно обновить версия операционной системы.

Ранее аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин в беседе с НСН назвал мессенджеры, которым можно доверить личные данные.







