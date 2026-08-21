Суд взыскал с актрисы Исаковой более 91 тысячи рублей по иску РКН

Арбитражный суд Москвы взыскал с актрисы Виктории Исаковой более 91 тысячи рублей по заявлению Роскомнадзора. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что федеральная служба выполняет функции оператора сбора отчислений за распространение онлайн-рекламы. Роскомнадзор подал иск о взыскании с Исаковой обязательных отчислений.

«Взыскать с должника ИП Исакова Виктория Евгеньевна… 91 304,34 руб.», - говорится в судебном приказе.

Также с актрисы была взыскана госпошлина в размере 8 тысяч рублей.

Ранее столичный суд взыскал с футболиста Игоря Акинфеева долги по коммунальным платежам.

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ФОТО: Артем Геодакян / ТАСС
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