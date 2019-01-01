С ЕГЭ удалили более 140 выпускников

По данным ведомства, чаще всего преподаватели просят покинуть аудиторию за использование шпаргалок (56), а также мобильных телефонов и других средств связи (58). Помимо этого, единожды был зарегистрирован случай помощи экзаменуемому со стороны организаторов.

Уточняется, что результаты всех участников ЕГЭ, которые попались на нарушении правил, аннулировали. Пересдать экзамен они смогут уже только в следующем году.

Нa дaнный момент прошли экзaмены по литерaтуре, геогрaфии, бaзовой и профильной мaтемaтике, истории и химии.

Ранее сообщалось, что в школе города Заречный Пензенской области на время проведения единого государственного экзамена в туалетах сняли двери. Председатель межрегионального общественного движения «Национальный родительский Комитет» (НРК), член Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка Ирина Волынец назвала в беседе с НСН такие меры диверсией против страны и народа. Она отметила, что контроль и недоверие, которые демонстрируются детям со стороны педагогического состава, негативно отражаются на неокрепшей психике школьников.

