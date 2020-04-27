Психоаналитик назвала проблемы россиян после карантина

После окончания карантина и пандемии коронавируса пятая часть россиян (не менее 20%) может столкнуться с проблемами психологического характера. С таким прогнозом выступил врач-психотерапевт Андрей Курпатов, передает ТАСС.

По его словам, во время самоизоляции россияне погрузились в цифровую зависимость, которая разрушает их здоровье и социальные связи. Однако проблема психических расстройств, которые могут появиться у россиян, даже шире, чем цифровая зависимость.

Клинический психолог, преподаватель Московского института психоанализа Наталья Ошемкова в эфире НСН подтвердила, что у россиян есть риски возрастания зависимостей, не только цифровых.