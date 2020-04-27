Психоаналитик назвала проблемы россиян после карантина

Клинический психолог в эфире НСН подтвердила, что у россиян на самоизоляции есть риски возрастания зависимостей.



После окончания карантина и пандемии коронавируса пятая часть россиян (не менее 20%) может столкнуться с проблемами психологического характера. С таким прогнозом выступил врач-психотерапевт Андрей Курпатов, передает ТАСС.

По его словам, во время самоизоляции россияне погрузились в цифровую зависимость, которая разрушает их здоровье и социальные связи. Однако проблема психических расстройств, которые могут появиться у россиян, даже шире, чем цифровая зависимость.

Клинический психолог, преподаватель Московского института психоанализа Наталья Ошемкова в эфире НСН подтвердила, что у россиян есть риски возрастания зависимостей, не только цифровых.

Россияне на фоне пандемии стали чаще обращаться за психологической помощью

«Какие-то люди будут алкоголизироваться из-за сложной ситуации. Есть риски развития психических заболеваний, которые уже были. Например, людям с тревожными расстройствами сейчас приходится тяжелее, чем до пандемии. Однако именно ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство - образуется конкретно от острой травмы. Цифровая зависимость, например, не увеличивает риск развития ПТСР. Это две разные проблемы», - сказала психоаналитик.

Есть вещи, с которыми можно справляться самостоятельно, добавила собеседница НСН.

«Но при ПТСР без специалиста никак. Можно снижать общий стресс при помощи разных релаксационных методик – дыхание, медитация, йога. Не читать все подряд новости, потому что они могут наращивать стресс. Выбрать один источник информации, например, сайт ВОЗ, и читать его раз в день, в определенное время. И очень полезно иметь какие-то собственные цели на время карантина. Важно строить какие-то собственные планы», - заключила она.

Ранее Наталья Ошемкова в эфире НСН посоветовала на самоизоляции меньше обращать внимание на тему коронавируса и продолжать заниматься любимыми увлечениями, если это возможно в домашнем режиме.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусКарантинПсихология
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