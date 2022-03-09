Аналитик ЦИАН: Ежедневно появляется 800 объявлений о сдаче квартир в аренду

Главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина в пресс-центре НСН рассказала, что на рынке аренды происходят перестановки из-за освобождающихся квартир.

«Рынок аренды также находится в зоне турбулентности. За последнюю неделю количество новых объявлений об аренде стало увеличиваться. До всех событий на рынок в Москве ежедневно выходило примерно 400 объявлений, то сейчас их больше в два раза – каждый день примерно 800 новых объявлений. Это оказывает давление на рынок, потому что они в основном дешевле, чем основные лоты. Конечно, это говорит о том, что освобождаются квартиры – кто-то уезжает в регионы, кто-то решил сменить место жительства», - рассказала она.

На рынке недвижимости фиксируются проблемы с арендой жилья, участились случаи мошенничества, заявила юрист Московского Общества защиты потребителей Юлия Швец в пресс-центре НСН.

