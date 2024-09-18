С Бедроса Киркорова взыскали долг по налогам

Столичный суд взыскал с отца эстрадного певца Филиппа Киркорова, Народного артиста России Бедроса Киркорова, задолженность по налогам. Об этом сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

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Отмечается, что решение было принято мировым судьей судебного участка №373 Таганского района. При этом размер взыскания не разглашается.

Ранее сообщалось, что актер Никита Кологривый задолжал Федеральной налоговой службе около 1,4 млн рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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