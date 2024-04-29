У актера Кологривого обнаружился долг в 1,4 млн рублей перед налоговой
29 апреля 202417:44
Актер Никита Кологривый задолжал российской налоговой службе около 1,4 миллиона рублей, сообщают источники Telegram-канала Shot.
Артисту было направлено уведомление из Федеральной налоговой службы с требованием погасить образовавшуюся задолженность. В случае неуплаты налогов в установленный срок Кологривому может быть назначен штраф в размере 20% от суммы долга, наложен арест на банковские счета или возникнут проблемы с выездом за границу.
Ранее в одном из интервью Кологривый признался, что плохо распоряжается финансами и быстро тратит заработанные средства, опасаясь копить и откладывать деньги.
Сам артист пока не комментировал информацию о налоговой задолженности. Причины возникновения долга перед ФНС не сообщаются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru