У актера Кологривого обнаружился долг в 1,4 млн рублей перед налоговой

Актер Никита Кологривый задолжал российской налоговой службе около 1,4 миллиона рублей, сообщают источники Telegram-канала Shot.

Режиссер Учитель: Кологривому никто не поможет, кроме него самого

Артисту было направлено уведомление из Федеральной налоговой службы с требованием погасить образовавшуюся задолженность. В случае неуплаты налогов в установленный срок Кологривому может быть назначен штраф в размере 20% от суммы долга, наложен арест на банковские счета или возникнут проблемы с выездом за границу.

Ранее в одном из интервью Кологривый признался, что плохо распоряжается финансами и быстро тратит заработанные средства, опасаясь копить и откладывать деньги.

Сам артист пока не комментировал информацию о налоговой задолженности. Причины возникновения долга перед ФНС не сообщаются.

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ФОТО: ТАСС / Кирилл Кухмарь
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