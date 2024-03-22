СМИ: На Киркорова завели дело за неуплату административного штрафа

По данным канала, организация певца не отчитывалась о доходах с 2022 года. Сначала на центр были наложены ограничения, а затем ФНС решила его ликвидировать.

Также налоговики заблокировали счета магазина одежды Киркорова «Phill 4 you». Baza уточняет, что организация имеет задолженность по налогам в размере 4,2 тысячи рублей.

Кроме того, мировой суд в Центральном округе Москвы зарегистрировал административное дело в отношении самого народного артиста РФ. Уточняется, что оно связано с неуплатой Киркоровым штрафа, однако какого именно, не уточняется.

Ранее Киркоров выплатил Российскому авторскому обществу (РАО) два миллиона рублей по делу о нарушении авторских прав, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

