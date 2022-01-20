С американского инвестора Калви сняты ограничения на выход из дома

Второй кассационный суд общей юрисдикции снял с американского инвестора Майкла Калви ограничения на выход из дома. Таким образом судебная коллегия удовлетворила кассацию защиты бизнесмена. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В августа Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех фигурантов дела инвестфонда Baring Vostok, обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей. Калви получил 5,5 лет условно. Приговор был обжалован.