С американского инвестора Калви сняты ограничения на выход из дома

Второй кассационный суд общей юрисдикции снял с американского инвестора Майкла Калви ограничения на выход из дома. Таким образом судебная коллегия удовлетворила кассацию защиты бизнесмена. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В августа Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех фигурантов дела инвестфонда Baring Vostok, обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей. Калви получил 5,5 лет условно. Приговор был обжалован.

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Мера пресечения я в виде запрета на определенные действия сохранялась для Калви до вступления приговора в силу.

Ранее Майкл Калви заявил о готовности продолжать инвестиции в Россию. По его словам, он «все еще оптимистично смотрит на Россию, оптимистично смотрит на инвестиции в Россию».

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ФОТО: РИА Новости
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